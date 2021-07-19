Tesla, kendi kendine sürüş paketi için abonelik sistemi başlattı

Abonelik için aylık 199 dolarlık fiyat belirlendi. İptal edilen Gelişmiş Otopilot paketi sahiplerinden ise aylık 99 dolar isteniyor. Abonelik sisteminden önce, Full Self Driving paketini tek seferde 10000 dolar ödeyerek almanız gerekiyordu. Abonelik sistemi ile, Tesla kullanıcıları böyle büyük bir harcama yapmadan, sürüş sistemini deneyebilecek.

Kullanıcıların bu paketten yararlanmaları için yeterli donanıma sahip olmaları gerekiyor. Full Self Driving paketi, FSD donanımı 3.0 ve üzerinde çalışıyor. Donanımı yeterli olmayan kullanıcılar ise, 1500 dolara donanımlarını güncellemeleri gerekiyor.