Bilim & Teknoloji Tesla, kendi kendine sürüş paketi için abonelik sistemi başlattı

Tesla, kendi kendine sürüş paketi için abonelik sistemi başlattı

Bilim & Teknoloji

Tesla, kendi kendine sürüş paketi için abonelik sistemi başlattı

Tesla, kendi kendine sürüş paketi için abonelik sistemi başlattı. Tesla’nın Full Self Driving paketi, aldığı yeni beta güncellemesi ile, kullanıcılara abonelik sistemi sunuyor. Full Self Driving’in ana amacı ise, kullanıcılara otomatik park, ışık ve tabela kontrolü sağlamak, otomatik şerit değiştirmek ve genel anlamda kullanıcın sürüşüne yardım etmek.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 08:13 Son Güncelleme:
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Abonelik için aylık 199 dolarlık fiyat belirlendi. İptal edilen Gelişmiş Otopilot paketi sahiplerinden ise aylık 99 dolar isteniyor. Abonelik sisteminden önce, Full Self Driving paketini tek seferde 10000 dolar ödeyerek almanız gerekiyordu. Abonelik sistemi ile, Tesla kullanıcıları böyle büyük bir harcama yapmadan, sürüş sistemini deneyebilecek.

Kullanıcıların bu paketten yararlanmaları için yeterli donanıma sahip olmaları gerekiyor. Full Self Driving paketi, FSD donanımı 3.0 ve üzerinde çalışıyor. Donanımı yeterli olmayan kullanıcılar ise, 1500 dolara donanımlarını güncellemeleri gerekiyor.

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