Ekonomi Tesla, maliyeti düşürmek için taşınıyor

Tesla, maliyeti düşürmek için taşınıyor

Ekonomi

Tesla, maliyeti düşürmek için taşınıyor

ABD’de elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın kurucusu Elon Musk, şirketin genel merkezini California’dan Teksas’a taşıyacaklarını açıkladı.

08 Ekim 2021, Cuma 18:38 Son Güncelleme:
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Tesla’nın hissedarlarıyla yapılan toplantıda alınan kararı açıklayan Musk, California’daki üretim şartlarının zorluğu nedeniyle, maliyet anlamında çok daha cazip Austin kentine taşınacaklarını duyurdu. California yönetimi ile bir süredir sorun yaşadığı bilinen Musk, "Körfez Bölgesi’nde büyüme kapasitemizin sınırı var." diyerek eyaletteki yüksek konut fiyatları ile vergi oranlarının üretim ve çalışanların maliyetlerini artırdığını ifade etti. Tesla, son aylarda Hewlett Packard Enterpirse ve Charles Schwab gibi Teksas’a taşındıklarını duyuran birkaç California şirketi arasında yer alıyor.

Koronavirüs kısıtlamalarını eleştirmişti

Elon Musk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının en sıkı uygulandığı eyaletlerden olan California yönetimini bu konudaki katı tutumu nedeniyle eleştirmiş, Tesla’nın fabrikasındaki üretimi durdurma noktasına getiren Kovid-19 uygulamalarını "faşistçe" bulduğunu dile getirmişti.

Musk, Tesla’nın Cybertruck üretimi yapacak fabrikasını bir yılı aşkın süre önce hem Kovid-19 uygulamalarının daha esnek hem de üretim maliyetinin çok daha düşük olduğu Teksas’a taşımıştı. Musk, Aralık 2020’de SpaceX şirketinin fırlatma rampasının da bulunduğu Teksas’a taşındığını duyurmuştu.

AA

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