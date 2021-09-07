Tesla’nın kurucusu Elon Musk, otomotiv endüstrisinde devrim olacak bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Fransızların ekonomi yayını Capital’de yer alan habere göre, Tesla’nın Model 2 adlı modelinde direksiyon ve pedal olmayabilir. Geçen yıl, Tesla Battery Day sırasında, 25 bin dolara satılacak tamamen otonom bir elektrikli otomobilin yakında üretileceğini açıklamıştı.

Model 2 olarak adlandırılan araç, tüm dünyaya ihraç edilmeden önce Çin’in Shanghai kentindeki Gigafactory denen tesiste üretilebilecek. Geçen hafta yapılan bir firma içi toplantıda Elon Musk, gelecek için tasarladığı bu araca ilişkin bazı bilgiler verdi. Söz konusu toplantıda bulunan kişiler, Elon Musk’ın sözü edilen 25 bin dolarlık yeni elektrikli aracının üretimine başlanması için 2023 yılını işaret ettiğini söyledi.

Tesla, ABD’de aylık abonelik ile Full Self-Driving hizmetini geçen aylarda aktif emişti. 2021 planları arasında tam otonom sürüş hizmetinin ardından Tesla’nın bir de ‘robotaxi’ projesi bulunuyor. Çin’de üretilmeye başlanacak ve uygun fiyatlı otomobil segmentine yerleşecek Model 2 ile birlikte Tesla’nın ülkede robotaxi projesinin gerçekleştirileceği de söyleniyor