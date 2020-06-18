Bilim & Teknoloji Tesla Model S en iyi menzile ulaştı

Tesla Model S en iyi menzile ulaştı

Bilim & Teknoloji

Tesla Model S en iyi menzile ulaştı

Tesla, geliştirdiği batarya teknoloji ise resmi olarak 402 mille (647 kilometre) EPA tarafından sertifikalanmış en iyi menzile ulaştı.

18 Haziran 2020, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv teknolojisinin öncü firması Tesla yeni bir başarıya imza attı.

Tesla'nın yeni Model S modelinin Long Range Plus versiyonun sunduğu 402 millik (647 kilometre) menzili Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından resmi olarak onaylandı.

Model S 2012 yılında ilk defa tanıtıldığında 265 mil (426 kilometre) menzil sunuyordu. 

Model S, EPA tarafından daha önce yapılan testlerde 391 mile (629 kilometre) çıkabilmişti.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evrende yalnız değiliz