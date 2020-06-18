Tesla Model S en iyi menzile ulaştı
Tesla, geliştirdiği batarya teknoloji ise resmi olarak 402 mille (647 kilometre) EPA tarafından sertifikalanmış en iyi menzile ulaştı.
18 Haziran 2020, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv teknolojisinin öncü firması Tesla yeni bir başarıya imza attı.
Tesla'nın yeni Model S modelinin Long Range Plus versiyonun sunduğu 402 millik (647 kilometre) menzili Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından resmi olarak onaylandı.
Model S 2012 yılında ilk defa tanıtıldığında 265 mil (426 kilometre) menzil sunuyordu.
Model S, EPA tarafından daha önce yapılan testlerde 391 mile (629 kilometre) çıkabilmişti.