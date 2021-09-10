Tesla Model S Plaid, Nurburgring pistinde rekor kırdı

Tesla Model S Plaid, Almanya'daki Nürburgring Nordschleife'ta dünya rekoru kırdı. 20,6 kilometrelik parkuru 7 dakika 30,909 saniye ve yaklaşık olarak 166.320 km/s hızla tamamlayan Tesla, elektrik motorlu araç kategorisinde en iyi sonuçlara ulaştı. Elon Musk, bu dünya rekorunun doğrudan fabrika çıkış halinde olan bir araçla kırılmış olmasına dikkat çekti.

Nürburgring Nordschleife pistini bugüne kadar en hızlı şekilde tamamlayan elektrik motorlu araç, Porsche Taycan Turbo'ydu. Pisti 7 dakika 42 saniyede tamamlayan araç, 2019 yılında kırdığı rekoru kaybetti. Ayrıca Mercedes-AMG GT63 S bu pisti 7: 27,800 saniyede, Jaguar XE SV 8 ise 7: 23,164 saniyede tamamlamıştı.