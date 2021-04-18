Musk'a göre Tesla otomobiller otopilot devredeyken standart bir otomobile göre 10 kat daha düşük kaza oranına sahip. Tesla bu doğrultuda 2021'in ilk üç ayında kaza oranlarının ne olduğunu da detaylı bir şekilde paylaştığı raporunu yayınladı.

Raporun kaza oranları noktasında verdiği bilgiler şu şekilde;

Sürücülerin otopilotu devreye soktuğu her 4,19 milyon mil için (yaklaşık 6,74 milyon km) bir kaza kaydedildi.

Otopilot olmadan ancak aktif güvenlik özellikleriyle sürüş yapanlar için, her 2,05 milyon mil için (yaklaşık 3,29 milyon km) bir kaza kaydedildi.

Otopilot ve aktif güvenlik özellikleri olmadan sürüş yapanlar için, her 978 bin mil için (yaklaşık 1,57 milyon km) bir kaza kaydedildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) en son verilerine göre ise ABD'de her 484 bin milde bir (yaklaşık 779 bin km) otomobil kazası oluyor.

Elon’un verileri, ABD'deki tüm araç filosu için kazalar arasındaki ortalamayı kilometre ile hızlı bir şekilde karşılaştırırken, otopilotta bir kaza geçirme olasılığı aslında geçen yıldan bu yana arttı. Musk'a göre 2021 yılının ilk güvenlik raporu, Tesla'nın otopilotunun kaza oranının diğer standart araçlara göre 10 kat daha az olduğunu gösteriyor. Burada Musk'ın karşılaştırdığı veri, ABD'de genel kaza oranı ile otopilot devredeyken Tesla ile yapılan kazaların oranı.

Ancak verilerin karşılaştırılması sağlıklı sonuçlar vermiyor. Çünkü Tesla'nın otopilotu genellikle otobanlarda kullanılıyor, şehir içinde ise tercih edilmiyor ve kaza oranları şehir içinde çok daha yüksek.

Tesla, farklı kapasitelere sahip çok sayıda farklı otopilot versiyonuna sahip. Autopilot 1.0 araçlarını Autopilot 3.0 ile FSD bilgisayarı ile gerçekten karşılaştıramazsınız. En azından, hem karayolu hem de şehir içi sürüşü hesaba katıyor. Zaman içinde nasıl geliştiğini ve diğer araçlarla karşılaştırıldığında nasıl olduğunu görmek ilginç olurdu.



