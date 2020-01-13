Tesla otomobiller yakında konuşmaya başlayacak

Onur Binay/posta.com.tr

Tesla araçları görünüşe göre sadece arabanın içinde değil, aynı zamanda dışarıdaki insanlarla da konuşacak. CEO Elon Musk hızlı bir önizleme videosu bile yayınladı.

Tesla'nın işinde daha fazla yapay zeka kullanmak istediği bir sır değil.

İki yıl önce Tesla , bilgisayar vizyonunu ve yapay zeka ekibini yönetmek için Andrej Karpathy'yi işe aldı ve o zamandan beri takımlarını genişletiyorlar.

Yapay zekanın birincil kullanımı açıkça kendi kendine sürüş yeteneğinin geliştirilmesinde, ancak otomobil üreticisi onu başka şeylere de ekliyor.

Örneğin, hava tespiti için bir sinir ağı geliştirdi.





Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla araçlarını kontrol etmek için daha iyi ses komutları için bastırıyor. Sonunda araçların bu soruları cevaplayabileceğini ve Tesla araçlarında Knight Rider KITT benzeri yapay zekaya yol açacağını da sözlerine ekliyor.

Elon Musk’ın attığı bir tweet ise sesli komutun da ötesinde artık insanla konuşabilen bir Tesla’yı gösteriyor. Elon, tweet’ini “Eğer istiyorsanız Teslalar yakında insanlarla konuşacak. Bu gerçek video.” şeklinde paylaştı. Musk’ın paylaştığı videoda ise bir Tesla Model 3’ün adeta araç dışındaki insanlarla konuştuğu görülüyor.





Musk, ayrıca hiçbir robotun yapamadığı şeyi Tesla’ların yapacağını da belirtti. CEO, Tesla’ların gaz çıkarabileceğini söyledi. Elon Musk, yeni sistemin nasıl çalışacağı konusunda bilgi vermedi. Ancak özellik önceden kaydedilmiş kısa ses kliplerini destekleyecek gibi görünüyor. Tesla’nın eski otomobillerinin bu özelliği desteklemesi beklenmiyor.

Bu özellik aslında yola fırlayan dikkatsiz yayaları uyarmak için korna çalmanın dışında da bir alternatif olabilir.



