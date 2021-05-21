Bilim & Teknoloji Tesla, Roadster otomobili için SpaceX paketi sunacak

Tesla, Roadster otomobili için SpaceX paketi sunacak

Bilim & Teknoloji

Tesla, Roadster otomobili için SpaceX paketi sunacak

Elon Musk, Tesla Roadster otomobil modeli için SpaceX paketi sunacak. Aracın 0’dan 100 km/s hıza 1,1 saniyede çıkabileceği söyleniyor.

21 Mayıs 2021, Cuma 13:36 Son Güncelleme:
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SpaceX paketli Roadster‘ın gövdesinde ufak roket motorları olacak. Musk, geçtiğimiz dönemde önce bu motorların plakanın arkasına yerleştireceğini söylemişti. Bu paket araa ciddi hız ve performans sağlayacak. Hatta bu paketle aracın 0’dan 100 km/s hıza 1,1 saniyede çıkabileceği söyleniyor

Elon Musk kısa süre önce verdiği röportajda “O arabaya bazı roket teknolojileri koyacağız. Aracın yerden havalanmasını istiyorum. İnsanları öldürmeden nasıl havada asılı kalacağımızı bulmalıyız” demişti.

Tesla Model S Plaid sürümü de 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında çıkabilecek. 

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