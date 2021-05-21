Tesla, Roadster otomobili için SpaceX paketi sunacak

SpaceX paketli Roadster‘ın gövdesinde ufak roket motorları olacak. Musk, geçtiğimiz dönemde önce bu motorların plakanın arkasına yerleştireceğini söylemişti. Bu paket araa ciddi hız ve performans sağlayacak. Hatta bu paketle aracın 0’dan 100 km/s hıza 1,1 saniyede çıkabileceği söyleniyor

Elon Musk kısa süre önce verdiği röportajda “O arabaya bazı roket teknolojileri koyacağız. Aracın yerden havalanmasını istiyorum. İnsanları öldürmeden nasıl havada asılı kalacağımızı bulmalıyız” demişti.

Tesla Model S Plaid sürümü de 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında çıkabilecek.