Tesla, süper şarj istasyonlarını diğer diğer araçlara da açacak

Tesla, Hollanda’da bulunan şarj istasyonlarından on tanesinin Tesla olmayan elektrikli araçlara da hizmet vermesini sağlayan yeni bir pilot uygulamayı hayata geçiriyor.

Bu, özellikle Kuzey Amerika’da bulunan diğer şirketlerin Tesla’ya yetişememe durumu ve Tesla’nın kapsamlı şarj altyapısı göz önüne alındığında oldukça kayda değer bir girişim olacak.

Elon Musk konu hakkında, “Tesla Supercharger’larını diğer elektrikli araçlara açmak için yaptığımız deneme programı başladı” dedi.

Tesla’ya göre şirket şu ana kadar dünya çapında 2.100’den fazla istasyon ve 25.000’den fazla Supercharger üretti. Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi en kuzey kutup bölgelerinde bile önemli derecede istasyon artışı yaşandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise, “Supercharger ağını Tesla dışındaki elektrikli araçlara açmak ve daha fazla insanı elektrikli araç kullanmaya teşvik etmek her zaman hedefimiz olmuştur. Bu hareketimiz, dünyanın sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişini hızlandırma misyonumuzu doğrudan destekliyor” ifadeleri kullanıldı.



