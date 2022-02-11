Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye'de yeni bir şirket kurmuş ve şirkete "Telsla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited" adını verdi.

Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. Şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.