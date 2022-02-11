Bilim & Teknoloji Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı

Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı

Bilim & Teknoloji

Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı

Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motor, Türkiye'deki operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı.

11 Şubat 2022, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye'de yeni bir şirket kurmuş ve şirkete "Telsla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited" adını verdi.

Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. Şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.

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