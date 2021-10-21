Ekonomi Tesla üçüncü çeyrekte rekor kar ve gelir elde etti

Tesla üçüncü çeyrekte rekor kar ve gelir elde etti

Ekonomi

Tesla üçüncü çeyrekte rekor kar ve gelir elde etti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolara, geliri ise 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.

21 Ekim 2021, Perşembe 00:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tesla, 2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1,6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13,8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,76 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,86 dolar oldu.

Tesla, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 241 bin 300 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Fazla prim aylığı artırır mı?
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
1 derece fark tüketimi yüzde 10 artırıyor
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
İş bulmanın formülü
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER New York borsası yükselişle kapandı