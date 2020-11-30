Tesla ve Volkswagen, uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobil üretecek

Elektrikli otomobillerle ilgili anketlerde, bu tarz araçların fiyatı her zaman yeni alıcıların en büyük endişelerinden biri haline geliyor. Lüks segmentler söz konusu olduğunda, birçok elektrikli araç, fosil yakıtla çalışan muadilleriyle fiyat ve performansı da yakaladı.

Öte yandan batarya elektrikli otomobillerin en pahalı bileşenleri arasında yer alıyor. Menzil artarken fiyatın azalması, elektrikli otomobillerin cazibesini biraz daha artırıyor.

Tesla, geçtiğimiz eylül ayında boyut olarak daha küçük ve uzun menzilli bir elektrikli otomobil çıkarmaya hazırlandığını açıklamıştı. Şirketin CEO’su Elon Musk da bu otomobilin tamamen otonom şekilde çalışabileceğini ve üç yıl içinde hazır olacağını belirtmişti. Volkswagen’in de Polo’nun boyutlarında bir otomobil hazırladığı söyleniyor.

Tesla ve Volkswagen’in uygun fiyatlı elektrikli araçlarının 2024 veya 2025’te yollarda olacağı söyleniyor.



















