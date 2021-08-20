Tesla, yapay zeka destekli insansı robot üretiyor

Elon Musk, ‘Tesla AI’ etkinliğinde yeni bir insansı robot üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şu an için ‘Tesla Bot’ olarak anılan yapay destekli insansı robot, insanlar için tehlikeli ve sıkıcı işleri yerine getirmek için tasarlanacak.

Musk, Tesla'yı, araçlarının çevrelerindeki dünyayı görme ve anlama ve bu bilgilere göre hareket etme yeteneklerini göz önünde bulundurarak dünyanın en büyük robot şirketi olarak tanımladı ve bir sonraki adımın insansı robotlar olmasının doğal olduğunu belirtti.

"Biz yapmazsak bunu başkası yapacak, o halde biz de yapmalıyız ve güvenli olduğundan emin olmalıyız" diyen Musk, Tesla Botların kesinlikle tehditkar olmayacağını, bir insan kadar hızlı koşamayacağının ve bir insandan daha güçlü olmayacağının altını çizdi.

Tesla Bot, 172 boyunda, 56.6 kg ağırlığında ve saatte yaklaşık beş mil hızla hareket edebiliyor. Musk, insanların Tesla Bot’tan daha hızlı koşabileceğini söyledi.

Tesla Bot, şirketin araçları için kullandığı Autopilot teknolojisinden farklı olarak yapay bir zeka sistemi üzerinde çalışacak. İnsanlar için tehlikeli ve tekrarlayan görevleri yapmak ve adım adım talimatlarla beslenmek zorunda kalmadan dünyamızda gezinmek için tasarlanacak.

Şirket 2022'de bir prototip hazırlamayı planlanıyor.



