Ekonomi Tesla'dan yeni rekor! Piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Tesla'dan yeni rekor! Piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Ekonomi

Tesla'dan yeni rekor! Piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, araç kiralama şirketi Hertz'in elektrikli araç filosu için 100 bin Tesla siparişi verdiğini duyurmasının ardından ilk kez 1 trilyon doların üzerini gördü.

25 Ekim 2021, Pazartesi 20:49 Son Güncelleme:
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Tesla'nın hisseleri, Hertz'in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Hisse değeri 1000 dolara kadar yaklaşan Tesla'nın piyasa değeri ise ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı.

ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, bugün yaptığı açıklamada, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

AA

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