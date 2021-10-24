Tesla’nın gizli tutulan sürüş verileri ortaya çıktı

Hollanda Adli Tıp Kurumu (NFI), Tesla’nın otopilotu hakkında hız, gaz pedalı konumları, direksiyon açısı ve kazalar ile ilgili birçok sayıda bilgiye ulaşıldığını söyledi. Araştırmacılar, bulguların hükümetin kazaları belirlemesine yardımcı olmak için kullanılmasının planlandığını belirtti.

Araştırmacılar eski Tesla araçlarından veri çıkarılmasının mümkün olduğunu ancak yeni modellerin şifrelendiğini de belirtti. Tesla ise bu durumun sebebinin kendi IP’sini diğer üreticilerden korumak ve sürücü gizliliğini sağlamak için yaptığını belirtiyor. Şirket ayrıca gerektiğinde yetkililere bazı gizli verilerin verildiğini de ifade etti.

Araştırmacılar, bu verilerin, şirketin sağladığından, çok daha detaylı olabileceğini belirtti.