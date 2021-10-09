Bilim & Teknoloji Tesla'nın merkezi Silikon Vadisi'nden Teksas'a taşınıyor

Tesla'nın merkezi Silikon Vadisi'nden Teksas'a taşınıyor

Bilim & Teknoloji

Tesla'nın merkezi Silikon Vadisi'nden Teksas'a taşınıyor

Elon Musk, şirketi Tesla'nın merkezinin Silikon Vadisi'nden taşınarak ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentine kaydırıldığını açıkladı.

09 Ekim 2021, Cumartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla şirketinin genel merkezinin, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palto Alto'da bulunan Silikon Vadisi'nden, Teksas'a bağlı Austin kentine taşındığı duyuruldu.

Şirketin yıllık hissedar toplantısında konuşan Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk, "Genel merkezimizi Teksas Austin'e taşıdığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Şu an için yapım aşamasında olan yeni tesisin görüntülerini canlı yayınla katılımcılara gösteren Musk, Kaliforniya'daki mevcut merkeze dair "Körfez bölgesinde büyüyebilmenizin bir sınırı var. Açık olmak gerekirse, Kaliforniya'da faaliyetlerimizi büyüteceğiz. Dediğim gibi, niyetimiz Fremont ve Giga Nevada'daki üretimi yüzde 50 artırmak... Fremont'taki fabrikamıza giderseniz, hınca hınç doludur" dedi.

Musk, Austin'deki fabrikayı inşa etmenin, faaliyete geçmesi durumunda üretimi hızlandırmaktan daha çok zaman aldığını ifade etti. Öte yandan Musk'ın bu adımı, Teksas Valisi Greg Abbott tarafından memnuniyetle karşılandı. Abbott, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Teksas'ın 'fırsatlar ve yeniliklerin yeri' olduğunu belirtti.

Tesla şirketi, 2003 yılında Silikon Vadisi'ne kurulmuş, 2010 yılına gelindiğinde ofisini San Carlos'tan buranın yakındaki Palo Alto'ya taşımıştı.

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