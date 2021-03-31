Bazı müşteriler hesaplarından iki kere para çekildiğini söyledi. Çifte faturalandırmadan şikayetçi olan müşteriler şirketin yardımcı olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin'le ödeme kabul edeceğini söylemişti. Ancak ödeme sistemlerindeki hata Bitcoin'i kapsamıyor.

CNBC'de yer alan bilgilere göre bazı müşterilere geri ödeme yapılacağı söylendi ancak iddialara göre kimse parasını alamadı.