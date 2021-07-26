Tesla’nın otonom sürüş özelliği Ay’ı trafik ışığı zannediyor
Tesla’nın otonom sürüş sistemi, Ay’ı sarı trafik ışığı olarak algılayıp aracı yavaşlatıyor. Şirket kısa süre önce tümüyle otonom sürüş sağlayan hizmeti için aylık 99 – 199 dolar abonelik ücreti istediğini açıklamıştı.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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Tesla’nın yapay zeka destekli otonom sürüş sistemi, Dolunay'ı sarı trafik ışığı zannedip aracın hızını kesiyor ve kendisini duracakmış gibi hazırlıyor.
Bu sorunun ardından Tesla mühendisleri, konunun üzerine çalışıp ortaya çıkan aksaklıkları düzeltmeye başladı.
Elon Musk bu durum kendisine sorulduğunda, "oldukça adil bir hata ancak düzeltilmesi şart" şeklinde yorumladı.
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