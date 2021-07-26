Tesla’nın otonom sürüş özelliği Ay’ı trafik ışığı zannediyor

Tesla’nın yapay zeka destekli otonom sürüş sistemi, Dolunay'ı sarı trafik ışığı zannedip aracın hızını kesiyor ve kendisini duracakmış gibi hazırlıyor.

Bu sorunun ardından Tesla mühendisleri, konunun üzerine çalışıp ortaya çıkan aksaklıkları düzeltmeye başladı.

Elon Musk bu durum kendisine sorulduğunda, "oldukça adil bir hata ancak düzeltilmesi şart" şeklinde yorumladı.



