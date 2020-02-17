Almanya'da mahkeme Tesla'nın Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikası için saha hazırlığını geçici olarak durdurdu. Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi, Tesla'ya çevre grubunun cazibesini değerlendirene kadar Berlin yakınlarındaki ormanlık alandaki ağaçları temizlemeyi bırakmasını emretti.

Pazar günkü açıklamasında mahkeme, ihtiyati tedbiri çıkarmak zorunda olduğunu söyledi. Almanya'da bir alt mahkeme geçen hafta Tesla'nın fabrikası için ağaçları kesebileceğine karar verdi. Ancak çevre grubu Green League Brandenburg, fabrikanın bölgenin içme suyunu ve diğer sorunları kirletme potansiyelinden bahsetti. Yüksek mahkeme yaptığı açıklamada, Yeşil Lig'in temyizinin başarılı olamayacağını varsaymak için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Gelecek yılın ortasında bitecekti

Alman yetkililer, Kaliforniya merkezli Tesla Palo Alto'nun ülkedeki ilk Avrupa fabrikasını kurmaya karar vermesiyle Kasım ayında kutladılar. Tesla, yeni tesisin gelecek Model Y SUV'den başlayarak pil ve araç üreteceğini söyledi. Şirket, fabrikayı gelecek yılın ortasında tamamlamayı umuyordu.

Geçen ay, Alman yetkililer Tesla'nın temizlenmeye başlamasıyla 187 kiloluk 2. Dünya Savaşı mühimmatının bulunduğunu söyledi. Tesla'nın ABD ve Çin'de iki araç fabrikası daha var.

AP