Ekonomi Teslimatlarda elektrikli motosiklet devri

Teslimatlarda elektrikli motosiklet devri

Ekonomi

Teslimatlarda elektrikli motosiklet devri

Sürdürülebilir dünyaya destek olmak amacıyla elektrikli motosikletler ile teslimatlar başlıyor.

23 Aralık 2021, Perşembe 14:05 Son Güncelleme:
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Doğa dostu taşımacılıkla karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, teslimatlarının bir kısmını doğa dostu elektrikli motor saha ekibi ile yapmaya başladı. İlk etapta İstanbul’da elektrikli motosikletlerle teslimata başlayan marka, kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanında bu hizmetini yaymayı hedefliyor.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, atmosfere salınan sera gazlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında ilk etapta İstanbul’da 50 elektrikli motosikletle teslimatalar başladı. Teslimatların elektrikli motorlarla ulaştırılmasıyla kullanıcılar da verdikleri her siparişle daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmuş oluyor.

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