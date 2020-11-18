Haberler Magazin Haberleri TEST: Efsane magazin olaylarını hatırlıyor musun? TEST: Efsane magazin olaylarını hatırlıyor musun? Magazin Ünlü isimlerin yıllar geçse de unutulmayan efsane sözlerini hatırlıyor musun? Hadi gel bakalım! 18 Kasım 2020, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme: 18.11.2020 15:04 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Maggazin testi test komik test ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan 18 Kasım 2020 günlük burç yorumları Filiz Özkol Masumlar Apartmanı’nda roller değişti Elif Demirtaş Bilir Depreme reklam molası Sercan Yaşar Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları Yasemin Candemir BUNLARI DA OKUYUN 1 Çok fazla yumurta tüketmek diyabet riskini artırabilir 2 Kadınlar ömürleri boyunca 20 bin adet ped kullanıyor: Atıksız bir regl dönemi mümkün mü? 3 Deniz Çakır hangi diziyle ekrana dönüyor? 4 Pasaklılar ve prensesler ortaya çıkıyor: Karantina bakım rutinine göre karar veriyoruz 5 Yetersiz beslenen çocukların boyları 20 santimetre daha kısaldı