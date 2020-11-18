Magazin TEST: Efsane magazin olaylarını hatırlıyor musun?

TEST: Efsane magazin olaylarını hatırlıyor musun?

Magazin

TEST: Efsane magazin olaylarını hatırlıyor musun?

Ünlü isimlerin yıllar geçse de unutulmayan efsane sözlerini hatırlıyor musun? Hadi gel bakalım!

18 Kasım 2020, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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