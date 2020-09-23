Haberler Türkiye Haberleri TEST: Gündeme ne kadar hakimsin? TEST: Gündeme ne kadar hakimsin? Türkiye 2020 yaşattıklarıyla unutulmaz bir yıl olacak gibi... Peki sen Türkiye ve dünya gündemine ne kadar yetişebiliyorsun? Hadi görelim... 23 Eylül 2020, Çarşamba 10:18 Son Güncelleme: 23.09.2020 10:18 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ gündeme ne kadar hakimsin türkiye gündemi gündem testi Yazarlarımızdan Hazreti Ali Oral Çalışlar Korona günlerinde etkinlik olmalı mı? Hakan Çelik Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 Kadın öğretmen, meslektaşına kaşar ve salatalık gönderince davalık oldu 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşmesinde talep Macron'dan gelmiş 3 Umre ziyaretleri için kritik tarih 4 Pınar Gültekin cinayetinde ortaya yeni bir isim çıktı 5 Dilenciler şimdi de corona virüsü kullanıyor