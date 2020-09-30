Türkiye TEST: Gündeme ne kadar hakimsin?

TEST: Gündeme ne kadar hakimsin?

Türkiye

TEST: Gündeme ne kadar hakimsin?

2020 yaşattıklarıyla unutulmaz bir yıl olacak gibi... Peki sen Türkiye ve dünya gündemine ne kadar yetişebiliyorsun? Hadi görelim...

30 Eylül 2020, Çarşamba 11:54 Son Güncelleme:
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