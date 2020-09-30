Haberler Türkiye Haberleri TEST: Gündeme ne kadar hakimsin? TEST: Gündeme ne kadar hakimsin? Türkiye 2020 yaşattıklarıyla unutulmaz bir yıl olacak gibi... Peki sen Türkiye ve dünya gündemine ne kadar yetişebiliyorsun? Hadi görelim... 30 Eylül 2020, Çarşamba 11:54 Son Güncelleme: 30.09.2020 11:54 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ gündeme ne kadar hakimsin gündem testi test Yazarlarımızdan HDP’ye operasyon... Oral Çalışlar "Minsk Grubu" denen komedi Hakan Çelik Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı 2 Niko Kovac, Onyekuru için kapıları kapattı 3 Trump ve Biden ilk kez karşı karşıya geldi 4 Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihleri belli oldu 5 Galatasaray Marcao için gelen 13 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi