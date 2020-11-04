Haberler Türkiye Haberleri TEST: Gündeme ne kadar hakimsin? TEST: Gündeme ne kadar hakimsin? Türkiye 2020 yaşattıklarıyla unutulmaz bir yıl olacak gibi... Peki sen Türkiye ve dünya gündemine ne kadar yetişebiliyorsun? Hadi görelim... 04 Kasım 2020, Çarşamba 11:24 Son Güncelleme: 04.11.2020 11:24 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ gündem testi gündeme ne kadar hakimsin test Yazarlarımızdan ‘Kolum nerden aldın sen bu zinciri?’ Oral Çalışlar ABD’de fırtına öncesi sessizlik Hakan Çelik İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı? Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 İstanbul Valisi, esnek mesai saati uygulamasını duyurdu 2 Ayda Gezgin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı 3 81 il için yeni corona virüs genelgesi, mesai saatlerine düzenleme geliyor 4 Ofisinde önceden planladığı hayat üçgeni sayesinde hayatta kaldı 5 Tarihi seçimin yaşandığı ABD'de 'darbe' açıklaması