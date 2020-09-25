Haberler Yemek Haberleri TEST: Hangi pizzasın? TEST: Hangi pizzasın? Yemek Bir pizza olsan hangisi olurdun? Bu merakını gidermek istiyorsan testimizi çözmelisin. 25 Eylül 2020, Cuma 12:59 Son Güncelleme: 25.09.2020 13:23 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ yemek testi hangi pizzasın eğlenceli testler ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Acun Ilıcalı'nın yol arkadaşı MasterChef'in gizli kahramanı: İrem Kanan Mehmet Yalçınkaya Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel BUNLARI DA OKUYUN 1 Twitter, tweet atmadan önce makale okunmasını sağlayacak 2 Hülya Avşar’ın hayranları sitem etti 3 Sen hangi pizzasın? 4 Kadir Doğulu isyan etti: Neslihan’la reklam yapıldı 5 Ünlü müzisyenlerin hayatlarının anlatıldığı 10 biyografik film