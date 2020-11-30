Covid-19 teşhisi konulan ve ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmayanlara çok önemli uyarılar geldi. "Kovid-19 ilaçsız geçer mi?" diye soranlara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Bünyamin Sertoğullarından, ilaçları kullanmayanların hastalığı daha ağır geçirdiğini söyledi ve ekledi:

"Kovid-19'u yaşlılara göre daha hafif semptomlarla geçiren bazı genç hastalar, tedavi edici ilaçları kullanmadıkları için hastalığı bulaştırma oranları daha çok artıyor"

Bu ilaçların tüm dünyada güvenilirliğinin kanıtlandığına dikkati çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Bünyamin Sertoğullarından şunları kaydetti:

Kovid-19 ilaçları zararlı mı?

"Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarıyla yaptığımız görüşmelerde tedavi edici ilaçları kullanmadıklarını görüyoruz. Özellikle de genç yaştaki Kovid-19 hastaları tedavi edici ilaçları kullanmıyor.

Sosyal medyada, ilaçların sayısının biraz fazla olması nedeniyle yanlış bir bilgilendirme olduğunu görüyoruz.

Kovid-19 ilaçlarını kullanmak ne işe yarıyor?

Kovid-19 sürecinde bu ilaçların kullanılması, vücuttaki viral yükü azaltırken virüsün vücutta çoğalmasını yavaşlatıyor. Bu da bağışıklık sistemimize virüs ile mücadele etmesinde destek sağlıyor.

Tedavi edici ilaçları kullanmayan özellikle genç hastalarda bu hastalık daha ağır seyrediyor. Tedavi süreçlerinde daha çok yoğun bakıma ihtiyaçları oluyor.

İyileşseler bile akciğerlerinde ya da vücutlarının farklı organlarında hasarlar bırakıyor."

Kendisine de salgının ilk günlerinde Kovid-19 teşhisi konduğunu belirten Prof. Dr. Sertoğullarından, tedavi edici ilaçları kullanmanın bu süreçte ne kadar önemli olduğuna bizzat şahit olduğunu aktardı.

İlaç kullanmayınca Kovid-19 bulaştırma riski de artıyor

Hastanelerin yoğun bakım servisinde çok sayıda genç hastanın tedavi gördüğüne dikkati çeken Sertoğullarından, "Belki bazı genç hastalarımız Kovid-19'u yaşlılara göre daha hafif semptomlarla geçiriyorlar ama tedavi edici ilaçları kullanmadıkları için hastalığı bulaştırma oranları daha çok artıyor.

Bu ilaçları başta gençler olmak üzere herkes kullanmalı. Vatandaşlarımız, ilaç kullanmayı bu süreçte vatandaşlık görevi olarak görmeli ve böyle davranmalı" dedi.







