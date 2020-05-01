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Türkiye Test sonucunu beklemeden memleketine dönünce mahalle karantinaya alındı

Test sonucunu beklemeden memleketine dönünce mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Test sonucunu beklemeden memleketine dönünce mahalle karantinaya alındı

İstanbul'da test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya dönen 1 kişinin sonucu pozitif çıktı. Siverek ilçesine bağlı Eğriçay Mahallesi karantinaya alındı.

01 Mayıs 2020, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye Corona virüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı. Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi.

İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi.

İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı.

Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü.

Corona virüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise koronavirüs testi yapıldı.

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