Kültür & Sanat Testere serisinin yeni filmi Spiral zirveye yerleşti

Testere serisinin yeni filmi Spiral zirveye yerleşti

Kültür & Sanat

Testere serisinin yeni filmi Spiral zirveye yerleşti

Pandemi kısıtlamalarının esnetilmesi ile birlikte salonların yeniden dolmaya başladığı ABD'de hafta sonu gişe rakamları belli oldu. Listenin zirvesinde korku - gerilim türünün en iyi örneklerinden olan Testere serisinin yeni filmi Spiral yer aldı.

18 Mayıs 2021, Salı 15:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Box Office verilerine göre, kadrosunda Chris Rock ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı, "Testere" serisinin yeni filmi "Spiral", açılış hafta sonunda 8 milyon 725 bin dolar hasılatla gişenin zirvesine yerleşti. Jason Statham'ın başrolde olduğu, bir önceki haftanın gişe lideri "Wrath of Man", ikinci hafta sonunda 3.74 milyon dolar ile ikinci basamakta kendisine yer buldu.

56 MİLYON HASILATA ULAŞTI

NTV'de yer alan habere göre, geçen hafta Çin'de de gösterime giren film, dünya genelinde şu ana kadar 56 milyon dolar toplam hasılata ulaştı.

Haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden, Warner Bros.'un ABD'de sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınladığı "Those Who Wish Me Dead" filminin gişesi beklentilerin altında kaldı.

Angelina Jolie'nin vahşi doğa itfaiyecisi Hannah karakterine hayat verdiği film, 2,8 milyon dolar hasılatla listeye üçüncü sıradan girdi.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Burak Akkul
Başkentte keyifli bir Gezenti
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Şule Özdemir
Tam kapanmada evde neler yapabiliriz?
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Matrix karakterlerinin isimleri ne anlama geliyor?