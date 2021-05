Testere serisinin yeni filmi Spiral zirveye yerleşti

Box Office verilerine göre, kadrosunda Chris Rock ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı, "Testere" serisinin yeni filmi "Spiral", açılış hafta sonunda 8 milyon 725 bin dolar hasılatla gişenin zirvesine yerleşti. Jason Statham'ın başrolde olduğu, bir önceki haftanın gişe lideri "Wrath of Man", ikinci hafta sonunda 3.74 milyon dolar ile ikinci basamakta kendisine yer buldu.

56 MİLYON HASILATA ULAŞTI

NTV'de yer alan habere göre, geçen hafta Çin'de de gösterime giren film, dünya genelinde şu ana kadar 56 milyon dolar toplam hasılata ulaştı.

Haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden, Warner Bros.'un ABD'de sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınladığı "Those Who Wish Me Dead" filminin gişesi beklentilerin altında kaldı.

Angelina Jolie'nin vahşi doğa itfaiyecisi Hannah karakterine hayat verdiği film, 2,8 milyon dolar hasılatla listeye üçüncü sıradan girdi.