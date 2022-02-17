Türkiye Testereyle saldırmıştı! Maganda taksicinin ehliyetine el konuldu

Testereyle saldırmıştı! Maganda taksicinin ehliyetine el konuldu

Türkiye

Testereyle saldırmıştı! Maganda taksicinin ehliyetine el konuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tartıştığı motosikletli kuryeye testereyle saldıran taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışları nedeniyle ehliyetine geçici olarak el konularak, sağlık kuruluşuna sevk edildi.

17 Şubat 2022, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğle saatlerinde Adapazarı Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile motosikletli kurye arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aracından testere ile inen taksi şoförü, motosikletli kuryenin üzerine yürüdü.


Taksi sürücüsü sol eliyle kuryeye vurmaya çalışırken, sağ elinde bulunan testereyi ise kuryenin üzerine doğru salladı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı. O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığını belirtirken, taksi sürücüsünün saldırgan tutum ve davranışlarından ötürü karayolunda güvenli araç kullanıp kullanamayacağının tespiti için sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, sağlık kuruluşuna sevk edildiğini açıkladı.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)

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