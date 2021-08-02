Yemek Testi kebabı nasıl yapılır? MasterChef 1 Ağustos 2021 testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Testi kebabı nasıl yapılır? MasterChef 1 Ağustos 2021 testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Testi kebabı nasıl yapılır? MasterChef 1 Ağustos 2021 testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar testi kebabı yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise "testi kebabı nasıl yapılır?" merak ediyor. Orta Anadolu ve Kapadokya'nın meşhur lezzeti testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

02 Ağustos 2021, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız testi kebabı tarifi, her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız enfes bir tarif. Peki, testi kebabı nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Testi kebabı tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

TESTİ KEBABI TARİFİ

Testi kebabı malzemeler

  • 1 kilogram kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti)
  • 500 gram domates
  • 500 gram arpacık soğan
  • 20 adet sarımsak
  • 6 adet orta boy yeşilbiber
  • 250 gram tereyağı
  • 1çay kaşığı tuz
  • 1çay kaşığı karabiber

Testinin ağzını kapatmak için:

  • 1adet ekmek hamuru

Testi kebabı yapılışı

Kabuğunu soyduğunuz domates ve çekirdeklerini çıkardığınız yeşilbiberleri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını ayıkladıktan sonra bütün olarak bırakın. Tuz ve karabiber ilave ettiğiniz sebzeleri etle birlikte harmanlayın. Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz testinin tabanına tereyağının yarısını alın. Baharatlarla harmanlanmış etli ve sebzeli karışımı, testiye doldurun. Üst kısmına küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını ekleyin. Testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatarak et ve sebzelerin kendi buharında pişmesini sağlayın. Odun ateşinde tadı mükemmel olan yemeği, pişirme şansınız varsa meşe kömürüyle açık havada 2 saatte, fırında ise yaklaşık 90 dakika pişirin. Pişme işlemi ardından boğum yerinden kırdığınız testinin içindeki kebabı, servis tabağına alın.

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