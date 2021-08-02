Tadına doyamayacağınız testi kebabı tarifi, her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız enfes bir tarif. Peki, testi kebabı nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Testi kebabı tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

TESTİ KEBABI TARİFİ

Testi kebabı malzemeler

1 kilogram kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti)

500 gram domates

500 gram arpacık soğan

20 adet sarımsak

6 adet orta boy yeşilbiber

250 gram tereyağı

1çay kaşığı tuz

1çay kaşığı karabiber

Testinin ağzını kapatmak için:

1adet ekmek hamuru

Testi kebabı yapılışı

Kabuğunu soyduğunuz domates ve çekirdeklerini çıkardığınız yeşilbiberleri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını ayıkladıktan sonra bütün olarak bırakın. Tuz ve karabiber ilave ettiğiniz sebzeleri etle birlikte harmanlayın. Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz testinin tabanına tereyağının yarısını alın. Baharatlarla harmanlanmış etli ve sebzeli karışımı, testiye doldurun. Üst kısmına küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını ekleyin. Testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatarak et ve sebzelerin kendi buharında pişmesini sağlayın. Odun ateşinde tadı mükemmel olan yemeği, pişirme şansınız varsa meşe kömürüyle açık havada 2 saatte, fırında ise yaklaşık 90 dakika pişirin. Pişme işlemi ardından boğum yerinden kırdığınız testinin içindeki kebabı, servis tabağına alın.