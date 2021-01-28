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Testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Yemek

Testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kapadokya'nın en bilindik tariflerinden birisi testi kebabıdır. Avanos hayranları popüler olan testi kebabı nasıl yapılır merak ediyor. Tüm detayları ve püf noktası ile testi kebabı tarifi, yapılışı ve malzemeler...

28 Ocak 2021, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
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Kapadokya'ya yolu düşen birçok kişi muhakkak testi kebabının tadına bakmıştır. Sevdiklerinize hazırlamak için testi kebabı tarifi arıyor ya da testi kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün detaylarıyla testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Testi kebabı tarifi

Testi kebabı malzemeleri

  • 3 kilogram kuşbaşı et
  • 1 kilogram domates
  • 300 gram sarımsak
  • 200 gram sivri biber
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Hamuru için:

  • Un
  • Su

Testi kebabı yapılışı

Testiye sıvı yağla birlikte eti koyun. Önceden köz haline getirilmiş ortasına testiyi gömüp etin pişmesini sağlayın. Et suyunu çekip kavrulmaya başladığında ufak ufak doğradığınız domates ve biberleri, tuzu ve baharatları ekleyin. Diğer yanda un ve suyu karıştırarak yapışkan bir hamur elde edin. Testinin ağzını bir bezle örttükten sonra üzerini hamurla kaplayın. Hamurun ortasına küçük bir delik açıp testiyi yeniden köze gömün. 2 saat kadar pişmeye bırakın. Arada testiyi çalkalayarak malzemelerin karışmasını sağlayın. Hamur piştiğinde içindekiler de pişmiş demektir. Bu aşamada testiyi ateşten alıp 20 dakika dinlendirin. Ardından hamuru çıkarıp baharatlarla servis edin.

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