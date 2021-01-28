Kapadokya'ya yolu düşen birçok kişi muhakkak testi kebabının tadına bakmıştır. Sevdiklerinize hazırlamak için testi kebabı tarifi arıyor ya da testi kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün detaylarıyla testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Testi kebabı tarifi

Testi kebabı malzemeleri

3 kilogram kuşbaşı et

1 kilogram domates

300 gram sarımsak

200 gram sivri biber

1 su bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kimyon

Hamuru için:

Un

Su

Testi kebabı yapılışı

Testiye sıvı yağla birlikte eti koyun. Önceden köz haline getirilmiş ortasına testiyi gömüp etin pişmesini sağlayın. Et suyunu çekip kavrulmaya başladığında ufak ufak doğradığınız domates ve biberleri, tuzu ve baharatları ekleyin. Diğer yanda un ve suyu karıştırarak yapışkan bir hamur elde edin. Testinin ağzını bir bezle örttükten sonra üzerini hamurla kaplayın. Hamurun ortasına küçük bir delik açıp testiyi yeniden köze gömün. 2 saat kadar pişmeye bırakın. Arada testiyi çalkalayarak malzemelerin karışmasını sağlayın. Hamur piştiğinde içindekiler de pişmiş demektir. Bu aşamada testiyi ateşten alıp 20 dakika dinlendirin. Ardından hamuru çıkarıp baharatlarla servis edin.



