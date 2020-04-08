İzmir Ceşme'den 383 kişiyle 9 Mart'ta İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan 176 metre uzunluğundaki 'El Venizelos' isimli gemi İspanya'da karantinaya takıldı. 25 gün liman arayan ve sonunda Yunanistan'ın Pire Limanı'na demirleyen gemiden rahatsızlığı nedeniyle indirilen 72 yaşındaki kronik kalp hastası İsviçreli Remy Kim, corono virüs belirtileri gösterince gemi karantinaya alındı.

65 Türk gemide kaldı

Yunan doktorlar tarafından gemideki herkese üç gün boyunca test yapıldı. Testleri pozitif çıkan 65'i Türk 120 kişi gemide, testleri negatif çıkan 263 kişi ise Atina'daki bir otele yerleştirilerek karantinaya alındı. Gemidekilere, ayrı kamaralar tahsis edildi, yemekleri de gemi dışından özel getirilmeye başlandı. 5 gündür gemide karantinada tutulan Türk personele ulaşıldı. Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını ancak sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirten Türkler, bir kartona "Biz iyiyiz Türkiye" yazarak gazetemiz aracılığıyla ailelerine mesaj yolladılar.

Mesaj yolladılar

Telefonla görüştüğümüz Eskişehirli Eda Yıldırım (31), "Ben gemi mürettebatındanım. Burada çok iyi durumdayız. 3 öğün yemeğimiz, taze sıkma portakal suyuna varıncaya kadar her şey veriliyor. Herkes ayrı kabinde kalıyor. Gerekli tüm önlemler alınmış durumda. Yunan sağlık ekipleri de rutin kontrolleri yapıyor. Ateşimiz öksürüğümüz yada hastalığın seyrine ilişkin hiç bir sıkıntımız yok. Ailemiz ve dostlarımız bizi merak etmesinler iyiyiz" dedi.

İstanbullu solist Selvihan Eriş (42) de, "Gemide her şey yolunda. Çok büyük sağlık sıkıntısı olan yok. Burada hijyene çok dikkat ediliyor. Karantinayı atlatacağız. Kimse bizim için endişeye kapılmasın lütfen" ifadelerini kullandı. İstanbullu müzik koordinatörü Ahmet Eriş (45) ise, "Bize burada çok iyi bakılıyor. Sevdiklerimiz bizi merak etmesin. Bugünleri atlatıp, Türkiye'ye sağ salim döneceğiz" dedi. Resepsiyon görevlisi Sevcan Boz da, "Sağlık kontrollerimiz devam ediyor. Yemek, içecek sıkıntımız yok. Odalarımız rahat. Kimse endişelenmesin" diye konuştu. Diyarbakırlı organizasyon müdürü Galip Baran (47) da, "Otel müdürümüzün kronik kalp rahatsızlığı vardı. Onun rahatsızlanması nedeniyle gemiye karantina uygulandı. Bizlerin de korona virüs testleri pozitif çıktı. Ancak hastalığımız hafif seyrediyor. Gemidekilerin durumu gayet iyi. Yatan kimse yok. İnşallah karantinanın dolunca ülkemize dönüp ailelerimize kavuşacağız" diye konuştu.

(Yeni Asır)



