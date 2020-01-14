Testis kireçlenmesi nedir?

80 yaşındaki adam idrarından kan gelince doktorun yolunu tuttu. Aynı zamanda idrara çıkarken de zorlanıyordu.









İdrar yolu enfeksiyonu belirtilerini yaşayan hastaya doktorlar gerekli birkaç test istediler ancak yaptıkları muayene sonucunda adamın bir testisinin kireçlendiği ve yummurta kabuğu şeklini aldığı görüldü.





Elle muayenede ise adamın bir testisinin taş gibi sertleştiği ortaya çıktı. Doktor bunun sivrisinek larvalarından kaynaklandığını adamın muhtemelen bir sivrisinek tarafından ısırıldığını öne sürdü.





Bu tarz larvalar lenf damarlarına ulaştığı takdirde çok sayıda sağlık sorununa neden olabiliyor.





Adama öncelikle ilaç tedavisi uygulanacağı eğer sonuç alınamazsa cerrahi operasyon yapılacağı belirtildi.





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