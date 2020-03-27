Türkiye Tetik Amca: Televizyonum yok virüsten haberim yok

Tetik Amca: Televizyonum yok virüsten haberim yok

Türkiye

Tetik Amca: Televizyonum yok virüsten haberim yok

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Tetik Keçeli (85) televizyonu olmadığı için virüsten haberi olmadan dışarı çıktığını söyleyince zabıta ekipleri yaşlı adama televizyon hediye etti.

27 Mart 2020, Cuma 11:02 Son Güncelleme:
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Maaş çekmek için ilçe merkezine köyden bir kişinin aracıyla gelen 85 yaşındaki Tetik Keçeli isimli vatandaş, para çekip köyüne dönmek istedi. Ancak köye giden toplu taşıma araçları yaşlı adamı almayınca Keçeli ortada kaldı.

Yaşlı adamın imdadına yetişen Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri Tetik Keçeli’yi köyüne götürdü. Televizyonu olmadığı için virüsten haberdar olmadığını bu yüzden dışarıya çıktığını belirten yaşlı adama zabıta ekipleri evinden çıkmasın diye bir de televizyon hediye etti.

Mudanya Belediyesi’nin Zeytindalı birimine de kaydı yapılan yaşlı adam bundan sonra belediye gözetiminde olacak.

65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması kısıtlandı

Türkiye'de corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması kısıtlandı. Corona virüsten dolayı hayatını kaybeden kişilerin çoğunluğunun yaşlı olması nedeniyle Türkiye'de böyle bir karar alındı.

Türkiye'de birçok 65 yaş üstü kişi alınan karar uyarken kimileri evde sıkıldığından ya da haberi olmadığında dolayı dışarı çıkıyor.

İHA

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