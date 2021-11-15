Tetikçi şaka, tuzak gerçek! ABD bu olayı konuşuyor

ABD’nin Michigan eyaletinde Wnedy Lynn Wein (52) eski kocasını kendisinden 20 bin dolar çalmakla suçluyordu. İntikam almak için tetikçi tutmaya karar verdi. ‘Rent-A-Hitman’ (tetikçi kirala) isimli bir internet sitesi buldu. Bu sitedeki başvuru formunu doldurdu. Guido Fanelli isimli bir tetikçiyi tuttu. Ancak site, şaka amaçlı kurulmuştu. Wein bunu fark etmemişti. Sitenin sahibi Bob Innes, tehlikeyi fark etti. Polise haber verdi.

9 YIL HAPIS CEZASI

Polis, kadının ciddi olup olmadığını anlamak için sahte bir buluşma organize etti. Wein, tetikçi Fanelli ile buluşacağını sanıyordu. Ancak buluşmaya bir dedektif gitti. Wein, dedektife 200 dolar verdi. Cinayeti işleyince de 5 bin dolar ödeyeceğini söyledi. Suçüstü yakalanan Wein, tutuklandı. En az 9 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Wein, “Eski kocam için hapse girmeme değmezdi. Onun için başkasına öldürtmek istedim” diyerek suçunu itiraf etti.

Öte yandan siteyi gerçek sanan yüzlerce kişi tetikçi tutmak için başvurdu.