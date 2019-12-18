TEV yurtdışı burs başvuruları başladı

Yüksek lisans imkanları

TEV-Garring Vakfı Bursu da Danimarka Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi için bilgisayar sistemleri, elektrik, elektronik haberleşme, deniz ve kıyı, petrol, rüzgar enerjisi, inşaat, kimya mühendislikleri ile teknik biyokimya ve biyoteknoloji alanlarında veriliyor. Bursun başvuru süresi 15 Ocak 2020’ye kadar devam ediyor.

Birçok ülkede okuma fırsatı

TEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Almanya Bursu için de başvurular 28 Şubat 2020’ye kadar kabul ediliyor. TEV-Fransa Hükümeti Fransa Bursu için başvurular 29 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. TEV-Japonya Bursu’na ise Uluslararası Japon Üniversitesi’nde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar işletme ve işletme yönetimi (MBA), uluslararası ilişkiler ve kamu politikaları alanlarında başvurabiliyor. Burs için son başvuru tarihi 31 Mart 2020. TEV’in tüm yurtdışı bursları için başvuru formlarına www.tev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.