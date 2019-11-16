TEV’den yeni lise

Merhum iş insanı Uğuz Tarık Demirağ’ın bağışı ve vasiyetiyle Ümraniye’de yapılan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla kapılarını açan okulun resmi açılış töreni gerçekleşti.

Lisede, Raylı Sistemler Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojileri olmak üzere iki alanda eğitim veriliyor. Bu yıl yalnızca 9’uncu sınıf öğrencilerine eğitim verilen okulun 242 öğrencisi bulunuyor. Okulun toplam öğrenci kapasitesi ise bin 100.