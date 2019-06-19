Bu yıl burstan 74 öğrenci yararlanacak. TEV, bu zamana kadar bin 905 öğrenciye yurtdışı eğitim bursu verdi. Halen 176 genç de eğitimlerine yurtdışında devam ediyor. Bu yıl burs almaya hak kazanan gençler, 38 farklı ilden ve Türkiye’nin 18 farklı üniversitesinden geliyor. TEV yurtdışı bursunu almaya hak kazanan 74 öğrenci; mühendislik-teknik, sosyal bilimler, ekonomi-işletme ve tıp alanındaki eğitimlerini, Almanya, Fransa, Singapur, İtalya, İspanya, Danimarka ve ABD’de sürdürecek.

Çalışmalar devam edecek

Türkiye’nin aydınlık geleceğine hizmet eden TEV ailesinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, “74 yurtdışı bursiyerimiz, bu ailenin bir parçası olarak bizlere nice gururlar yaşatacak, eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda dönüp ülkemiz için değerli katkılar yaratacaklardır. Gençlerimizin gözlerindeki ışığı gördükçe inancımız bir kez daha artıyor. Bizler de, bugünden aldığımız ilhamla faaliyetlerimizi gelecek yıllara daha güçlü bir şekilde taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.