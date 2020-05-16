Tevekkülün anlamı
Tevekkül, bir taraftan meşru hedefe ulaşabilmek için gerekli bütün çabayı gösterirken diğer taraftan da Allah’a dayanıp güvenmek ve işin sonunu O’na bırakmak demektir. Kuran’da 40 ayette Allah’a sığınmak, O’na güvenip dayanmak ve bağlanmak gerektiği, bunun İslam akidesinin bir gereği ve Allah’a samimi iman ve teslimiyetin zorunlu sonucu olduğu vurgulanmaktadır.
16 Mayıs 2020, Cumartesi 23:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tedbiri ihmal etme
Tevekkül uyuşukluk ve hareketsizliğin bir mazereti değil, bütün güçlüklere rağmen başarmamıza yardım edeceğine inandığımız Allah’a samimi güven ve bu güvenin verdiği tükenmez ümidin iman halini alışıdır. Kader ve tevekkül anlayışı; üzerine düşen vazifeyi yerine getirmemek, çalışmayı bırakmak, tedbiri ihmal etmek, günaha dalmak, isyan etmek, yanlışların içinde olmak anlamına gelmez.