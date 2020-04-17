Tez-Koop-İş Çocuk Dergisi yayın hayatına başladı

Özdemiroğlu konuyla ilgili işöyle konuştu:

"Sizlere Tez-Koop-İş Çocuk Dergisi’nin ilk sayısını sunmanın gururunu yaşıyoruz.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşamlarına renk katacağını umduğumuz Tez-Koop-İş Çocuk Dergisi, ilk aşamada yılda iki kez yayınlanacaktır. Sizlerin katkı ve katılımları ile daha da gelişecek olan derginin hedef kitlesi 7-12 yaş aralığındaki çocuklarımızdır.

Dergi çocukların okuma alışkanlığını geliştirecek, bilime, çevreye ve yeni buluşlara merakını artıracak şekilde hazırlanacaktır. Ayrıca temel bilimler ile doğa bilimlerinde ülkemizin sayılı uzman ve öğretim üyelerinin katkılarıyla çocukların evrene, dünyaya, doğaya bakış açısını değiştirecek, zenginleştirecek küçük okuma ve çözüm sayfaları sunmayı planlıyoruz.

Bu arada sevindirici bir haber vermek istiyoruz.

Sendikamız üyelerimizin çocuklarını geleceğe hazırlama, okulda öğrendiklerini uygulama ve pekiştirme, uzman kişiler eşliğinde doğayı öğrenme ve bazı fiziksel ve mental beceriler kazandırma amacıyla, yurdumuzun güzel bir yöresinde çocuklarımız için doğa eğitimi verilecek “Ekoloji Okulu” kurulması girişimlerine başlanmıştır.

Çocuklarımız bu okulda konularında yetkin olan uzmanlarca eğitilecek; aldığı bilgilerle özel beceri kazanmanın yanında, eğitimlerine de destek olacak uygulamalı bilgiler verilecektir..

Tez-Koop-İş Çocuk Dergisi’nin anne ve babalar tarafından da gözden geçirilmesini diliyoruz. Eğer anne ve babalar çocuklarının ilgisini de göz önüne alarak bize yazılı ya da sözlü düşüncelerini iletirlerse, gelecek sayılarda konu ve sunum bakımından daha çarpıcı eğitici ve eğlendirici konulara yer ayırabiliriz.

Tez-Koop-İş Çocuk Dergisi’nin geleceğimiz olan çocuklarımıza yararlı olması dileğiyle saygılar sunuyorum."