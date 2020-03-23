"Tez-Koop-İş Sendikası Covid Dayanışma Hattı" kuruldu
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan önlemler devam ederken, Tez-Koop-İş Sendikası da üyeleri için "Covid Dayanışma Hattı" kurdu.
23 Mart 2020, Pazartesi 19:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Corona virüsün giderek yayılmaya başlamasıyla her alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Tez-Koop-İş Sendikası da üyeleri için "Covid Dayanışma Hattı" kurdu.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada "Ticaret, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşkolunun en büyük sendikası olarak faaliyet gösteren Tez-Koop-İş ailesi, sendikamız üyeleri başta olmak üzere işçilerin Covid-19'a karşı aşamadığı sorunlara beraber çözüm aramak için dayanışma hattı kurmuştur." ifadeleri kullanıldı.