Ekonomi "Tez-Koop-İş Sendikası Covid Dayanışma Hattı" kuruldu

"Tez-Koop-İş Sendikası Covid Dayanışma Hattı" kuruldu

Ekonomi

'Tez-Koop-İş Sendikası Covid Dayanışma Hattı' kuruldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan önlemler devam ederken, Tez-Koop-İş Sendikası da üyeleri için "Covid Dayanışma Hattı" kurdu.

23 Mart 2020, Pazartesi 19:23 Son Güncelleme:
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Corona virüsün giderek yayılmaya başlamasıyla her alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Tez-Koop-İş Sendikası da üyeleri için "Covid Dayanışma Hattı" kurdu. 

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada "Ticaret, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşkolunun en büyük sendikası olarak faaliyet gösteren Tez-Koop-İş ailesi, sendikamız üyeleri başta olmak üzere işçilerin Covid-19'a karşı aşamadığı sorunlara beraber çözüm aramak için dayanışma hattı kurmuştur." ifadeleri kullanıldı.


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