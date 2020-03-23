'Tez-Koop-İş Sendikası Covid Dayanışma Hattı' kuruldu

Corona virüsün giderek yayılmaya başlamasıyla her alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Tez-Koop-İş Sendikası da üyeleri için "Covid Dayanışma Hattı" kurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada "Ticaret, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşkolunun en büyük sendikası olarak faaliyet gösteren Tez-Koop-İş ailesi, sendikamız üyeleri başta olmak üzere işçilerin Covid-19'a karşı aşamadığı sorunlara beraber çözüm aramak için dayanışma hattı kurmuştur." ifadeleri kullanıldı.



