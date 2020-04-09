Pratik Bilgiler Tezgah nasıl temizlenir? Granit tezgah temizleme yöntemleri

Tezgah nasıl temizlenir? Granit tezgah temizleme yöntemleri

Pratik Bilgiler

Tezgah nasıl temizlenir? Granit tezgah temizleme yöntemleri

Birçok kişi gününün birçok saatini mutfakta geçiriyor ve ister istemez tezgahı kullanıyor. Tezgahı kullandıktan sonra temizlendiğinden ve dezenfekte olduğundan emin olmak istiyorsanız "Tezgah nasıl temizlenir, granit tezgah temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.

09 Nisan 2020, Perşembe 19:46 Son Güncelleme:
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Mutfağın hijyenik olmasını önemsediğimiz kadar tezgahın da hijyenik olması da önem taşıyor. Eğer tezgah nasıl temizlenir merak ediyor ya da granit tezgah temizleme yöntemleri arıyorsanız "Tezgah nasıl temizlenir, granit tezgah temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın. 

Tezgah nasıl temizlenir? Granit tezgah temizleme yöntemleri

Bulaşık bezinizi ılık, sabunlu suyla ıslatın: Temiz bir kaba; ılık su ve yumuşak formüllü bir bulaşık deterjanı doldurun. Ardından temiz bir bulaşık bezini iyice bu suyun içerisinde ıslatın.

Granit tezgahı silin: Aslında her kullanım da genellikle tezgah siliniyor. Ama biz yine de hatırlatalım.

Çizilmeyi önlemek için mikrofiber bir bezle kurulayın: Çizilmeyi önlemek için granit tezgahınızı bir mikrofiber bezle veya yumuşak bir havluyla kurulayın ve parlatın. Daha sonra tezgahınızın yüzeyini izopropil içeren bir dezenfektan ile silip; yine nazik bir bezle iyice durulayın.

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