Mutfağın hijyenik olmasını önemsediğimiz kadar tezgahın da hijyenik olması da önem taşıyor. Eğer tezgah nasıl temizlenir merak ediyor ya da granit tezgah temizleme yöntemleri arıyorsanız "Tezgah nasıl temizlenir, granit tezgah temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.

Tezgah nasıl temizlenir? Granit tezgah temizleme yöntemleri

Bulaşık bezinizi ılık, sabunlu suyla ıslatın: Temiz bir kaba; ılık su ve yumuşak formüllü bir bulaşık deterjanı doldurun. Ardından temiz bir bulaşık bezini iyice bu suyun içerisinde ıslatın.

Granit tezgahı silin: Aslında her kullanım da genellikle tezgah siliniyor. Ama biz yine de hatırlatalım.

Çizilmeyi önlemek için mikrofiber bir bezle kurulayın: Çizilmeyi önlemek için granit tezgahınızı bir mikrofiber bezle veya yumuşak bir havluyla kurulayın ve parlatın. Daha sonra tezgahınızın yüzeyini izopropil içeren bir dezenfektan ile silip; yine nazik bir bezle iyice durulayın.