Futbol TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Futbol

TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

09 Mayıs 2021, Pazar 23:36 Son Güncelleme:
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Play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5. ve 6. olan takımların sahasında yapılacak.

AA

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