TFF 1’inci Lig’de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
TFF 1’inci Lig’de 32’nci haftanın programı belli oldu. Programa göre tüm karşılaşmalar 25 Nisan Pazar günü 19.00’da oynanacak.
17 Nisan 2021, Cumartesi 21:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
25 Nisan Pazar günü saat 19.00’da yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
19.00 Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor
19.00 Akhisarspor - Altay
19.00 Tuzlaspor - Adana Demirspor
19.00 Menemenspor - Eskişehirspor
19.00 Bursaspor - İstanbulspor
19.00 Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19.00 Altınordu - GZT Giresunspor
DHA