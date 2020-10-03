Futbol TFF açıkladı: 3 hakemin testi pozitif

TFF açıkladı: 3 hakemin testi pozitif

Futbol

TFF açıkladı: 3 hakemin testi pozitif

TFF, 3 hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

03 Ekim 2020, Cumartesi 23:47 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, 3 klasman yardımcı hakemin 01.10.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. TFF’den yapılan yazılı açıklamada, "Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

İHA

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