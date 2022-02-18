Futbol TFF açıkladı: Süper Lig yardımcı hakeminin testi pozitif çıktı

TFF açıkladı: Süper Lig yardımcı hakeminin testi pozitif çıktı

Futbol

TFF açıkladı: Süper Lig yardımcı hakeminin testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

18 Şubat 2022, Cuma 20:51 Son Güncelleme:
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TFF’den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Yardımcı Hakemimizin 18.02.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

DHA

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