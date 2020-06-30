TFF açıkladı: Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
30 Haziran 2020, Salı 20:58 Son Güncelleme:
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TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’in 29. haftasında oynanan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü’nün PFDK’ye sevk edildiği belirtildi. İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Amir Hadziahmetovic ve antrenörü Mehmet Yıldırım, MKE Ankaragücü futbolcusu Gerson Rodrigues, Fraport TAV Antalyaspor futbolcusu Hakan Özmert ile Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir’in de disipline sevk edildiği aktarıldı.
AA
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