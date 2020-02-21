TFF başkan ve yöneticilerin açıklamalarına yükümlülük getirdi
Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, talimatlarda bulunan 12. maddede değişiklik yaptı. Kulüp başkanlarının ve yöneticilerin üst üste sert açıklamalarının önüne geçmek isteyen TFF'den açıklama geldi.
21 Şubat 2020, Cuma 15:59 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp yöneticilerinin sık sık ve sert açıklamalar yapmasının önünü alabilmek için Etik Kurulu Talimatında değişikliğe gitti.
12. Maddede yapılan değişiklik şöyle açıklandı:
"Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir"