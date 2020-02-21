TFF başkan ve yöneticilerin açıklamalarına yükümlülük getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp yöneticilerinin sık sık ve sert açıklamalar yapmasının önünü alabilmek için Etik Kurulu Talimatında değişikliğe gitti.

12. Maddede yapılan değişiklik şöyle açıklandı:

"Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir"