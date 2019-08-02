TFF Başkanı Nihat Özdemir: Erteleme söz konusu değil

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil. inanıyorum ki, yolumuza Bein Sports ile devam edeceğiz. En kısa sürede açıklama yapacağız. Ödemelerde de herhangi bir sorun görünmüyor. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerini yapacağız." dedi.