Futbol TFF Başkanı Nihat Özdemir: Her türlü cezayı veririm, puan da silerim

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Her türlü cezayı veririm, puan da silerim

Futbol

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Her türlü cezayı veririm, puan da silerim

Milliyet yazarı Attila Gökçe, köşesine Nihat Özdemir'in sözlerini taşıdı. Limit konusunda hassas davrandıklarını söyleyen Özdemir, kimsenin gözünü yaşına bakmayacaklarını belirterek ceza mesajı verdi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 13:06 Son Güncelleme:
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Attila Gökçe'nin yazısından bir kısım şöyle:

Ara transferde Finansal Fair Play İlkeleri ve Limit Aşımı kaygılarıyla rahatsız olan (!) rakiplere TFF’den yansıyan yanıtı da yazayım:

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu Erhan Kamışlı, "Bizim önümüzdeki tablolar, bilançolar ve talimatlar belli. Biz bu çerçevede incelemelerimizi yapar, gerekiyorsa yaptırıma geçeriz” diyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir daha keskin bir mesaj veriyor: “Ben Maliye Bakanı, Vergi Dairesi Başkanı değilim. Denetleyeceğim finansal çerçeve bellidir. Sadece TFF talimatlarıyla hareket ederim. Yanlış varsa, kimsenin gözünün yaşına bakmam. Cezayı veririm, puan silmeye kadar da yolu var, biliyorsunuz!"


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